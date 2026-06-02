ADD Başkanı Bozkurt, Meclis'te Özgür Özel'i Ziyaret Etti

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Meclis'te CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Bozkurt, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i TBMM'deki makamında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Saymanımız Sayın Basri Gürsoy ile ziyaret ederek, sorunu memleket sorunu olarak gördüğümüzü belirtip üniter ulus devletimize, laik cumhuriyetimize, dil birliğimize ve ülke ve millet olarak bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkma ve tarihin doğru yerinde durma sorumluluğumuzla dayanışma duygularımızı ilettik. Nazik ev sahipliliği ve sıcak ilgisi için teşekkür ederiz."

Bozkurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" açıklaması üzerine sosyal medya hesabından "Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık Genel Başkanlığı süresince Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bir kez bile ziyaret etmemiştir" paylaşımını yapmıştı.