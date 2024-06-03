ADD Genel Kurulu\'nda Hüsnü Bozkurt yeniden genel başkan seçildi

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(ANKARA) -Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 17.Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Hüsnü Bozkurt, yeniden genel başkan seçildi. İki adayın yarıştığı seçimde Hüsnü Bozkurt 463, Utku Gümrükçü ise 346 oy aldı.

ADD Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi'nde dün sandıklar kuruldu. Mevcut başkan Hüsnü Bozkurt'la eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, genel başkan adayı olarak delegenin karşısına çıktı. Yapılan oylamada Hüsnü Bozkurt'a 463, Utku Gümrükçü'ye ise 346 oy çıktı. ADD Genel Başkanı mevcut başkan Hüsnü Bozkurt oldu.