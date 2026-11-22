Addis Ababa'da Çin ve Afrika arasında yoksullukla mücadele forumu düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da cumartesi günü Çin ve Afrika arasında yoksullukla mücadeleye odaklı üst düzey tematik forum düzenlendi. Forumun uygulamalı deneyim ve kalkınma yaklaşımlarının paylaşımını artırarak işbirliğini derinleştirmesi amaçlanıyor.
ADDİS ABABA, 22 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da cumartesi günü Çin ve Afrika'nın yoksullukla mücadelesine odaklanan üst düzey tematik forum düzenlendi.
Forumun, uygulamalı deneyim ve kalkınma yaklaşımlarının paylaşımını artırarak bu alandaki işbirliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığı bildirildi.
Kaynak: Xinhua
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