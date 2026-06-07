Addis Ababa'nın Mavi-Beyaz Minibüsleri - Son Dakika
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Addis Ababa'nın Mavi-Beyaz Minibüsleri

07.06.2026 11:53
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Addis Ababa'da mavi-beyaz minibüsler, şehir içi ulaşımın vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor.

ADDİS Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da şehir içi ulaşım genellikle, mavi-beyaz renkleriyle dikkati çeken minibüs taksilerle sağlanıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara çıkan minibüsler işine, okuluna ve pazara gitmek isteyen çok sayıda kişiyi kentin farklı noktalarına taşıyor.

Addis Ababa'nın yoğun trafiğinde sıkça görülen mavi-beyaz minibüsler, duraklarda bekleyen yolcular, güzergahları seslenerek duyuran yardımcılar ve kısa mesafeli seferleriyle şehir hayatının en görünür unsurları arasında yer alıyor.

Kentte otobüs, hafif raylı sistem ve farklı ulaşım düzenlemeleriyle toplu taşımanın geliştirilmesine yönelik adımlar atılsa da minibüsler, özellikle günlük ulaşımda yaygın kullanılan araçlar arasında bulunuyor.

Modern binalar, diplomatik temsilcilikler, pazarlar ve yokuşlu mahallelerin iç içe geçtiği başkentte minibüsler, hem ekonomik ulaşım aracı hem de gündelik yaşamın ritmini yansıtan bir şehir detayı olarak öne çıkıyor.

Daha önce şehir merkezinde görülen "Tuk-tuk" olarak da bilinen ve yerel halkın "Bajaj" diye adlandırdığı üç tekerlekli motorlu taksiler ise yapılan düzenlemelerin ardından başkentin merkezi yerine daha çok çevre ve kırsal bölgelerde kullanılıyor.

Addis Ababa'daki mavi-beyaz minibüsler, modernleşen ulaşım sistemine rağmen kentin kalabalık caddelerinde gündelik hayatın akışını taşımayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Addis Ababa, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Addis Ababa'nın Mavi-Beyaz Minibüsleri - Son Dakika

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