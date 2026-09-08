Adidas boykot tepkileri sonrası İsrailli eski askerin reklamı için özür diledi - Son Dakika
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Adidas boykot tepkileri sonrası İsrailli eski askerin reklamı için özür diledi

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Adidas, 2021 Gazze saldırılarına katılan ve bacağını kaybeden eski İsrail askerini reklam yüzü yapmasının ardından boykot çağrılarıyla karşılaştı. Marka, genel hesabından değil bölgesel hesabı Adidas Arabia'dan yaptığı açıklamada görselin endişe yarattığını kabul edip özür diledi.

Alman spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri reklam yüzü yapmasının ardından gelen boykot çağrıları üzerine, genel bir açıklama yerine bölgesel hesabından paylaşımda bulunarak özür diledi.

Markanın İsrailli eski askeri reklam kampanyasında oynatmasının ardından dünya çapında yükselen tepkiler üzerine Adidas'ın bölgesel hesabından özür paylaşımı yapıldı.

Adidas Arabia'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz." ifadeleri yer aldı.

Markanın "dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı" aktarılan paylaşımda, "Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca şirketin benimsediği kapsayıcı değerleri eylemlerine yansıtmak için dinlemeye, öğrenmeye ve çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Adidas, Times of Israel'e özel açıklamasında da benzer ifadeleri kullanmıştı. Ancak bu açıklamanın, şirketin ana sayfasında ve ana hesabında yer almadığı görülmüştü.

Firma, Anadolu Ajansının (AA) konuya ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Spor ürünleri üreticisi Adidas, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden askeri, şirketin "tek ayakkabı hizmeti (single shoe service)" için reklam yüzü yapmıştı.

Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusundan emekli Shalev Biton'u "tek ayakkabı hizmeti" için reklam yüzü olarak tercih etmesi markaya karşı tepkileri ve boykot çağrılarını artırmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Adidas, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adidas boykot tepkileri sonrası İsrailli eski askerin reklamı için özür diledi - Son Dakika

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