Adil Bir Gelecek İçin Çocuklara Vurgu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adil Bir Gelecek İçin Çocuklara Vurgu

23.04.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, çocukların hak ve özgürlüklerinin güçlenmesi için çalışacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Çocuklarımızın hak ve özgürlüklerinin her geçen gün daha da güçlendiği adil ve güvenli bir toplumun inşası için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Özkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugünün, ezelden beri hür yaşamış bir milletin ebediyete kadar özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri ışığında varlığını sürdürme iradesini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescil edildiği bu anlamlı günün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş olması ise devletimizin ve milletimizin yarınlara verdiği değerin en güçlü göstergesidir. Anayasa Mahkemesi olarak temel hak ve özgürlükleri koruma ve anayasal adaletin tesisine katkı sunma görevimizi, gelecek nesillere bırakacağımız köklü mirasın yüksek sorumluluğuyla yerine getirmeye devam ediyoruz.

Çocuklarımızın hak ve özgürlüklerinin her geçen gün daha da güçlendiği adil ve güvenli bir toplumun inşası için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle dünyanın farklı coğrafyalarında yokluk, yoksulluk ve zorluklar içinde hayata tutunmaya çalışan tüm çocukların en kısa sürede bayram tadında günler yaşayabilecekleri bir geleceğe kavuşmalarını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM'nin kuruluşunda ve milli iradenin tecellisinde emeği geçen tüm kahramanlarımız ile yakın zamanda yaşadığımız elim olay sonucu hayatını kaybeden evlatlarımızı rahmetle yad ediyor, necip milletimizin ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:09:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.