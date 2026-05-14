Adilcevaz Baraj Göleti'nde Su Seviyesi Yükseldi

14.05.2026 15:31
Adilcevaz Baraj Göleti'nde su seviyesi artarak tarımsal üretime katkı sağlaması hedefleniyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapımı tamamlanan Adilcevaz Baraj Göleti'nde su seviyesi yükseldi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen göletin, tarımsal üretime ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Etkili olan yağışların ardından gölette su seviyesi yükseldi.

Gölet alanında incelemelerde bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, çalışmaların tamamlanmasıyla göletin su tutmaya başladığını söyledi.

Göletin 26 metre yüksekliğe, 200 metre gövde genişliğine ve yaklaşık 200 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğunu belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"2025 yılının temmuz ayında başlattığımız bu projenin kısa sürede tamamlanması ve göletimizin su tutmaya başlaması bizleri mutlu etti. Proje, hayvan içme suyu göleti olarak yapılmış olsa da yeşil bahçeleriyle ünlü Adilcevaz'da bu suyu bahçelerde de kullanmayı hedefliyoruz. Böylece vatandaşlarımız bahçelerinde içme suyunu kullanmayacak, hortumla yapılan sulamanın önüne geçilecek ve ilçemizde yaşanan içme suyu sıkıntısının azaltılmasına önemli katkı sağlanacak."

Projenin ilçe için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Akbaba, "Bu projenin hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanımıza, milletvekilimize, DSİ Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

