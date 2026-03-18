Adilcevaz\'da Ramazan Pidesi 15 Lira

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesince ramazan pideleri halk ekmek büfelerinde 15 liradan satışa sunuldu.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Ramazanın bereketini ilçe halkıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akbaba, "Ramazan öncesi 15 liradan satışa sunduğumuz 400 gram ekmeği, ramazanda da aynı fiyatla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bunu ramazan sonrasında da devam ettirerek hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeğini sunmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Akbaba, belediye olarak vatandaş odaklı hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti.