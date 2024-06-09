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Adilcevaz'da toz bulutu ve fırtına etkili oldu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi.

Adilcevaz ilçesinde aniden oluşan toz bulutu ve fırtına korkuya neden oldu. Toz bulutu ve fırtınanın meydana geldiği bölgede göz gözü görmezken, vatandaşlar ise kendilerini kapalı mekanlara attı. Hayatı durma noktasına getiren toz bulutu ve fırtına, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.