Adilcevaz'da Yamaç Paraşütü Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adilcevaz'da Yamaç Paraşütü Deneyimi

20.10.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitmen Mehmet Sadık Güler, Van Gölü manzarasında yamaç paraşütü yaptı ve ilgi gördü.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde eğitmen Mehmet Sadık Güler, ilçenin seyrine doyum olmayan manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.

Van Gölü manzaralı Seydi Baba Tepesi'ne gelen Güler, beraberindeki arkadaşlarıyla ikili uçuş yaparak gökyüzünde süzüldü.

Bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme fırsatı bulan Güler ve yamaç paraşütü deneyimi yaşayan arkadaşları unutulmaz anar yaşadı.

Güler, Antalya'da yaşadığını ve belli dönemlerde memleketine gelerek farklı bölgelerde ikili uçuşlar yaptığını söyledi.

Adilcevaz'da daha önce uçuş yaptığı tepeyi çok beğendiğini dile getiren Güler, "Toplamda dört yolcu uçurdum. Arkadaşlarımızın davetiyle geldim. Buruda yamaç paraşütüne olan ilgiden memnun kaldım. İnanılmaz güzel tepkiler aldım. Telefonunum susmuyor. İnsanların yoğun ilgisi var. Burası uçuş için çok güzel ve özel bir yer." dedi.

Kaynak: AA

Mehmet Sadık, Etkinlikler, Adilcevaz, Van Gölü, Antalya, bitlis, Güncel, Yaşam, Doğa, Spor, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da Yamaç Paraşütü Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
20:12
Kurtlar Vadisi’nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 02:22:00. #7.11#
SON DAKİKA: Adilcevaz'da Yamaç Paraşütü Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.