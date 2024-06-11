Adilcevaz Kaymakamlığı ADEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi İlgi Gördü - Son Dakika
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Adilcevaz Kaymakamlığı ADEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi İlgi Gördü

Adilcevaz Kaymakamlığı ADEM Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi İlgi Gördü

Adilcevaz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerince düzenlenen yıl sonu sergisi ilgi gördü. Kaymakam İsmail Demir, serginin açılışında desteklerini belirtti. ADEM Müdürü Emre Yılmaz ise yıl boyunca açtıkları 19 kursa katılan 400 kursiyerle yıl sonu etkinliğini yaptıklarını söyledi. Kaymakam Demir, sergiyi gezerek kursiyerlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

11.06.2024 15:57
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Adilcevaz Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerince düzenlenen yıl sonu sergisi ilgi gördü.

İlçe girişindeki parkta düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam İsmail Demir, her zaman kursiyerlerin yanında olacaklarını ve destek sunacaklarını söyledi.

ADEM'in Kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Demir, "400 kadınımızın eğitim ve destek gördüğü kurslarımıza emek veren hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.

ADEM Müdürü Müdürü Emre Yılmaz ise yıl boyunca açtıkları 19 kursa katılan 400 kursiyerle yıl sonu etkinliğini yaptıklarını belirtti.

Kursiyerleri birçok kente geziye götürdüklerini anlatan Yılmaz, "Kreş eğitimiyle çocuklarımızı ağırladık. Kurslarımızı açtık. Yıl boyunca kurslarımıza destek olan Bakanlığımıza ve Kaymakamımız İsmail Demir'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Tuğba Demir de düzenledikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaymakam Demir, açılışını yaptığı sergiyi gezerek kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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