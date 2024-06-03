Güncel

Adilcevazlı koyun sahiplerinin zorlu mesaisi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde merada otlatıldıktan sonra köye geri getirilen koyunlar günde iki defa sağılırken, çiftçilerin zorlu mesaisi ise devam ediyor.

İlçeye bağlı Cihangir köyünde yaşayan vatandaşların zorlu mesaisi yaş kış devam ediyor. Binlerce koyunu olan köy sakinleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hayvanlarını meralarda otlatmayı sürdürüyor. Öğle sıcağında köye geri getirilen sürü, belli aralıklarla iki defa sağıldıktan sonra akşam saatlerine doğru yeniden meraya çıkarılıyor.

Açıklamada bulunan köy sakini Çiğdem Karayılan, koyunların sağım için köye getirildiğini belirterek, "Köyün kadınları tarafından sağım yapılıyor" dedi.

Ferhat Bozarslan ise koyunların öğlenden önce ve sonra olmak üzere günde iki defa sağıldığını belirterek, "Sütlerimizi temiz süzerek yoğurt, süt, peynir, tereyağı, çökelek yaparak tüketiyoruz. Aynı zamanda sütlerimizi almak için ilçeden gelen seyyar mandıra ve vatandaşlara da satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Yaptığımız bu işlemler hem zor hem de aşamaları olarak çok meşakkatlidir" dedi.