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Adıyaman'a sevk edilen askerlerin otobüsle görev bölgelerine gitmesi kameralarca kaydedildi - Son Dakika
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Adıyaman'a sevk edilen askerlerin otobüsle görev bölgelerine gitmesi kameralarca kaydedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a sevk edilen askerlerin, belediyeye ait otobüslerle görev bölgelerine gitmesi araçlardaki kameralarca kaydedildi. Otobüsteki askeri birliklere komutanlarının, 'Buradan hemen gidelim, işimize bakalım, insanlar bizi bekliyor.' talimatı da kayıtlarda yer alıyor.

Adıyaman\'a sevk edilen askerlerin otobüsle görev bölgelerine gitmesi kameralarca kaydedildi
20.12.2023 - 20:15,
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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a sevk edilen askerlerin, belediyeye ait otobüslerle görev bölgelerine gitmesi araçlardaki kameralarca kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda askeri birlik, polisler, madenci, sağlık personeli ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekibi gönderildi.

Adıyaman Havalimanı'na inen ekipler, Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğüne ait otobüslerle buradan alınarak yıkımın yaşandığı bölgelere sevk edildi.

Ekiplerin görev yerlerine sevki de otobüslerdeki araç içi kamerasınca kaydedildi.

Otobüsteki askeri birliklere komutanlarının, "Buradan hemen gidelim, işimize bakalım, insanlar bizi bekliyor." talimatı da kayıtlarda yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adıyaman'a sevk edilen askerlerin otobüsle görev bölgelerine gitmesi kameralarca kaydedildi - Son Dakika
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