Adıyaman'a Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'a Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi

Geniş Video İzle

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin iş dünyasıyla yürüttüğü görüşmeler sonucunda Sümerevler Mahallesi'ne Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından yeni bir kreş ve gündüz bakımevi inşa edilecek.

11.02.2025 11:29  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin iş dünyası ile yürüttüğü temaslar, kentsel sosyal faaliyetlere katkı sağlayan projelere dönüşmeye devam ediyor. Söz konusu temaslar sonucunda Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından Sümerevler Mahallesi'ne kreş ve gündüz bakımevi kazandırılacak.

Başkan Tutdere'nin 12 Ağustos 2024 tarihinde Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Akın ile yaptığı görüşmede, Adıyaman'ın özellikle deprem sonrasında artan kreş ihtiyacı gündeme geldi. Görüşmelerin ardından vakıf tarafından Sümerevler Mahallesi'nde kreş ve gündüz bakımevinin inşaatına karar verildi.

Adıyaman Belediyesi Meclisi'nde onaylanan proje kapsamında önce düzenlenecek sonra Adıyaman Belediyesi'ne devredilecek kreş ve gündüz bakımevinin tüm masrafları, Akın Küresel Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından karşılanacak.

"İş birliklerimizin meyvelerini topluyoruz"

Konuyla ilgili olarak şubat ayı meclis toplantısında açıklama yapan Başkan Tutdere, "Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Kemal Akın ile yaptığımız toplantıda, kentimizin ve özellikle depremzede öğrenmenin eğitim alanında alışveriş ihtiyaçları olduğunu belirtti. Onda hiç kayıt yapmadan 'Yer çıkıyor, hemen başlayın' dedi. Bugün bu iş birliğinin meyvelerini topluyor. Adıyaman'da annelerimizin çocuklarını dayanıklı, modern bir kreşi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"İyilik bulaşıcıdır"

Adıyaman'ın yeniden inşasında hayırseverlerin desteğinin kritik bir rol oynadığını kaydeden Tutdere, "Bu proje sayesinde hemşehrilerimizin kreş ihtiyacını karşılamış olacağız hem de hayırseverlerimizin katkılarını kentimize kazandıracağız. Mustafa Kemal Bey'in yaptığı bu anlamlı bağışın diğer hayırseverlerimize de örnek verilmesi sağlanmaktadır. Çünkü iyilik iyidir. Dayanışma içinde, hayırseverlerimizin desteğiyle şehrimizi hep birlikte birlikte kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Yönetim, İş Dünyası, Adıyaman, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'a Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:51:50. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'a Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.