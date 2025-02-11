Adıyaman'a Yeni Kreş ve Gündüz Bakımevi

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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin iş dünyası ile yürüttüğü temaslar, kentsel sosyal faaliyetlere katkı sağlayan projelere dönüşmeye devam ediyor. Söz konusu temaslar sonucunda Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından Sümerevler Mahallesi'ne kreş ve gündüz bakımevi kazandırılacak.

Başkan Tutdere'nin 12 Ağustos 2024 tarihinde Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Akın ile yaptığı görüşmede, Adıyaman'ın özellikle deprem sonrasında artan kreş ihtiyacı gündeme geldi. Görüşmelerin ardından vakıf tarafından Sümerevler Mahallesi'nde kreş ve gündüz bakımevinin inşaatına karar verildi.

Adıyaman Belediyesi Meclisi'nde onaylanan proje kapsamında önce düzenlenecek sonra Adıyaman Belediyesi'ne devredilecek kreş ve gündüz bakımevinin tüm masrafları, Akın Küresel Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından karşılanacak.

"İş birliklerimizin meyvelerini topluyoruz"

Konuyla ilgili olarak şubat ayı meclis toplantısında açıklama yapan Başkan Tutdere, "Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı Başkanı Sayın Mustafa Kemal Akın ile yaptığımız toplantıda, kentimizin ve özellikle depremzede öğrenmenin eğitim alanında alışveriş ihtiyaçları olduğunu belirtti. Onda hiç kayıt yapmadan 'Yer çıkıyor, hemen başlayın' dedi. Bugün bu iş birliğinin meyvelerini topluyor. Adıyaman'da annelerimizin çocuklarını dayanıklı, modern bir kreşi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"İyilik bulaşıcıdır"

Adıyaman'ın yeniden inşasında hayırseverlerin desteğinin kritik bir rol oynadığını kaydeden Tutdere, "Bu proje sayesinde hemşehrilerimizin kreş ihtiyacını karşılamış olacağız hem de hayırseverlerimizin katkılarını kentimize kazandıracağız. Mustafa Kemal Bey'in yaptığı bu anlamlı bağışın diğer hayırseverlerimize de örnek verilmesi sağlanmaktadır. Çünkü iyilik iyidir. Dayanışma içinde, hayırseverlerimizin desteğiyle şehrimizi hep birlikte birlikte kaldıracağız" ifadelerini kullandı.