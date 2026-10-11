Adıyaman Altınşehir\'de işçi, iddiaya göre düşünce vücuduna demir saplanıp yaralandı

Adıyaman Altınşehir'de işçi, iddiaya göre düşünce vücuduna demir saplanıp yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Altınşehir Mahallesi'ndeki inşaatta dün akşam iddiaya göre dengesini kaybeden işçi, demir çubuğun üzerine düşerek vücuduna saplanan demir nedeniyle yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ADIYAMAN'da inşaatta dengesini kaybedip, demir çubuğun üzerine düşen işçi A.K. yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Altınşehir Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; inşaatta çalışan A.K., dengesini kaybederek demir çubuğun üzerine düştü. Vücuduna saplanan demir nedeniyle yaralanan işçiyi gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri A.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. A.K.'nin tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.?
Kaynak: DHA
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