Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere: "Adıyaman Güçlü, Sağlıklı ve Modern Bir Su Yönetim Sistemine Kavuşacak"

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda adliye karşısında devam eden ve şehrin güney mahallelerini besleyecek içme suyu hattı için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere"Adıyaman güçlü, sağlıklı ve modern bir su yönetim sistemine kavuşacak" dedi.

6 Şubat Depremleri'nde ağır hasar alan kent altyapısı, Tutdere'nin talimatlarıyla baştan sona yenileniyor. ASKİM tarafından Atatürk Bulvarı'nda yürütülen yeni şebeke hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Tutdere, asbestli boruların yeni nesil sistemlerle değiştirildiğini ve kayıp-kaçak oranının minimize edileceğini vurguladı.

Tutdere açıklamasında, şunları kaydetti:

"Depremde özellikle asbest borularımız ciddi hasar aldı. Bu durum, şehrin altında yüksek oranlarda kayıp-kaçağa neden oluyordu. Bugün burada bunun somut örneğini görüyoruz. Yerin altına akan sular, maalesef şehrimizin önemli bir bölümünde bu şekilde kayboluyordu. Bu nedenle önceliğimizi altyapıya verdik. Tüm gücümüzü ve enerjimizi Adıyaman'ın altyapısını toparlamaya ve yenilemeye yönlendirdik. Yeni sistem devreye alındığında, buraya inşa edeceğimiz vana odaları ve basınç kırıcı sistemlerle, şehir genelinde kayıp-kaçak büyük ölçüde sona erecek; Adıyaman güçlü, sağlıklı ve modern bir su yönetim sistemine kavuşacak."

Çalışma arkadaşlarına emekleri için, hemşehrilerine de sabır ve anlayışları için teşekkür eden Tutdere, "Hemşerilerimizden bu süreçte biraz daha sabır bekliyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yollarımızı da mutlaka yenileyecek, şehrimizin ulaşım başta olmak üzere tüm yaşam standartlarını hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bu kentin geleceği için doğru yerden başladık ve bu çalışmaları mutlaka tamamlayacağız. Adıyaman'ımıza bu büyük yatırımları kazandıracağız" ifadelerini kullandı.