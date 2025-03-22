Adıyaman Belediye Başkanı, Engelli Bireye Akülü Araç Hediye Etti

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim döneminde kendisinden akülü araç talep eden Gönül Özaslan'ın talebini yerine getirdi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Sincan K9 Konteyner Kent'te yaşayan Mehmet ve Gönül Özaslan çiftinin başvurusu üzerine harekete geçen belediye ekipleri, hane ziyareti gerçekleştirdi ve ailenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Başkan Tutdere'nin talimatıyla temin edilen akülü araç, kısa süre içinde Gönül Özaslan'a ulaştırıldı.

Başkan Tutdere'ye teşekkür eden Gönül Özaslan, "Seçim döneminde 'İnşallah başkan olur' diyerek dua etmiştim. Allah dualarımı kabul etti, başkan oldu. Allah bin defa razı olsun. Her istediğini versin, inşallah daha da yükseklere çıkar" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana her kesimin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Tutdere, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarına cevap vermek bizim önceliğimiz. Gönül annemizin duası bizim için çok kıymetliydi, onun yüzündeki tebessüm her şeye değer" ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, "Engelli bireylerin şehir hayatına daha aktif katılım sağlamalarını desteklemek adına 'Engelli Dostu Adıyaman' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım, erişim ve sosyal yaşam alanlarında herkesin eşit imkanlara sahip olduğu bir kent oluşturmak en büyük hedefimiz" diyerek, bu doğrultuda yapılan her çalışmanın bir adım daha ileriye taşınacağını vurguladı.