Adıyaman Belediye Başkanı, Engelli Bireye Akülü Araç Hediye Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı, Engelli Bireye Akülü Araç Hediye Etti

Geniş Video İzle

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim sürecinde akülü araç talep eden Gönül Özaslan'ın isteğini yerine getirerek, ailenin ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşım sergiledi. Başkan Tutdere, engelli bireylerin kente entegrasyonu için projeler geliştirdiklerini belirtti.

22.03.2025 18:16  Güncelleme: 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim döneminde kendisinden akülü araç talep eden Gönül Özaslan'ın talebini yerine getirdi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Sincan K9 Konteyner Kent'te yaşayan Mehmet ve Gönül Özaslan çiftinin başvurusu üzerine harekete geçen belediye ekipleri, hane ziyareti gerçekleştirdi ve ailenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. Başkan Tutdere'nin talimatıyla temin edilen akülü araç, kısa süre içinde Gönül Özaslan'a ulaştırıldı.

Başkan Tutdere'ye teşekkür eden Gönül Özaslan, "Seçim döneminde 'İnşallah başkan olur' diyerek dua etmiştim. Allah dualarımı kabul etti, başkan oldu. Allah bin defa razı olsun. Her istediğini versin, inşallah daha da yükseklere çıkar" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana her kesimin sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını belirten Başkan Tutdere, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarına cevap vermek bizim önceliğimiz. Gönül annemizin duası bizim için çok kıymetliydi, onun yüzündeki tebessüm her şeye değer" ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, "Engelli bireylerin şehir hayatına daha aktif katılım sağlamalarını desteklemek adına 'Engelli Dostu Adıyaman' vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım, erişim ve sosyal yaşam alanlarında herkesin eşit imkanlara sahip olduğu bir kent oluşturmak en büyük hedefimiz" diyerek, bu doğrultuda yapılan her çalışmanın bir adım daha ileriye taşınacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Engelliler, Belediye, Adıyaman, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı, Engelli Bireye Akülü Araç Hediye Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi

03:52 İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı İmamoğlu için tutuklama talebinin ardından Çağlayan Adliyesi karıştı
03:41 Saraçhane’deki protestolarda polise asitli saldırı Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı
03:12 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi
01:32 RTÜK Başkanı’ndan televizyon kanallarına “İmamoğlu“ uyarısı RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı
23:51 İddia olay İBB, “Doğal afet“ maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış
09:33 Botoks yaptıran şarkıcı Hatice’nin yüzü tanınmayacak hale geldi Botoks yaptıran şarkıcı Hatice'nin yüzü tanınmayacak hale geldi
09:27 İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor İmamoğlu soruşturması AK Parti kulislerinde nasıl yorumlanıyor?
09:23 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı
09:20 Galatasaray’a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı Galatasaray'a milli ara şoku: Tam 6 oyuncu sakatlandı
09:05 ABD’deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu ABD'deki yumurta krizine Türkiye damga vurdu
08:56 İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları 3 belediyeden o isme para aktarılmış İmamoğlu hakkındaki MASAK raporunun detayları! 3 belediyeden o isme para aktarılmış
08:39 Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi Araçtan yola fırlayan genç kız feci şekilde can verdi
08:36 Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2025 04:59:28. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı, Engelli Bireye Akülü Araç Hediye Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement