Adıyaman Belediye Başkanı'ndan Çarşı Projesi'ne Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı'ndan Çarşı Projesi'ne Davet

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin yeniden imarı için önemli olan Çarşı Projesi'nin devamı için bakanlıkları ve kurumları süreci hızlandırmaya davet etti. Depreme dirençli ve güvenli bir Adıyaman hedefiyle kamu yararı için dönüşümün elzem olduğunu belirtti.

15.05.2025 14:50  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin yeniden imarı açısından önem taşıyan Çarşı Projesi'ne ilişkin, "Projenin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü etaplarının tamamlanması, deprem kuşağında yer alan şehirlerimiz için yalnızca bir ihtiyaç değil, zorunluluktur. Bu kapsamda tüm ilgili bakanlıkları ve kurumları, Adıyaman halkının beklentilerine kulak vermeye, süreci hızlandırarak sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın depreme dirençli ve güvenli bir kent haline gelmesi için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirterek, Çarşı Projesi'nde birinci etabın başlamasına bizzat katkı sunduklarını dile getirdi. Tutdere'nin projeye ilişkin yaptığı açıklama, şöyle:

"Çarşı projesinin birinci etabıyla ilgili daha önce burada bir toplantı gerçekleştirdik. O süreçte belediye meclisimizle birlikte, 'Biz çözümden yana olacağız' kararı aldık. Şu anda birinci etabın başlamış olmasında, Adıyaman Belediyesi'nin ortaya koyduğu bu tutumun ve sağladığı katkının doğrudan etkisi vardır. Kendi meydanımızı, otoparkımızı ve eski belediye hizmet binamızı tahsis ettiğimiz için proje hayata geçirilebildi. Çarşı binamızın yerini vererek bizzat birinci etaba doğrudan destek olduk, katkı verdik. Aksi takdirde bu projenin başlaması bile mümkün değildi."

Tutdere, Adıyaman'daki tüm eski yapıların yenilenmesinin, kamu yararı açısından elzem olduğunu belirterek, mülkiyet haklarına ve diğer yasal haklara saygı çerçevesinde yapılacak her türlü dönüşümün yanında olduklarını söyledi.

Başkan Tutdere sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Çarşı Projesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü etaplarının tamamlanması, deprem kuşağında yer alan şehirlerimiz için yalnızca bir ihtiyaç değil, zorunluluktur. Bu kapsamda tüm ilgili bakanlıkları ve kurumları, Adıyaman halkının beklentilerine kulak vermeye, süreci hızlandırarak sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak biz dün olduğu gibi bugün de dönüşümün, yenilenmenin ve halkın yararının yanındayız. Çarşı projesinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü etaplarının, mülkiyet haklarına saygı esas alınarak ve esnafımızın hakları korunarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ulucami, Varlık, Mara ve Musalla mahalleleri başta olmak üzere kentin merkezinde yer alan yapı stokunun büyük bölümü ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bu bölgelerde kentsel dönüşümün başlatılması, hem güvenli yaşam alanlarının oluşturulması hem de Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal canlanması açısından zorunluluktur."

Çarşı Projesi ve diğer kentsel dönüşüm çalışmalarının takibini Ankara nezdinde de sürdürdüklerinin altını çizen Tutdere, "Geçtiğimiz hafta Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettim. Milletvekillerimizle birlikte tüm bakanlıklar ve genel müdürlüklerde şehrimizin sorunlarını gündeme getiriyor, çözüm yolları konusunda katkı sunuyoruz. Hem bir belediye başkanı hem de bu şehrin bir evladı olarak, Adıyaman'ın geleceği için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Adıyaman, Politika, Ekonomi, Deprem, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı'ndan Çarşı Projesi'ne Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
22:37
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
22:14
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 16:46:24. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı'ndan Çarşı Projesi'ne Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.