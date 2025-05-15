Adıyaman Belediye Başkanı'ndan Çarşı Projesi'ne Davet

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin yeniden imarı açısından önem taşıyan Çarşı Projesi'ne ilişkin, "Projenin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü etaplarının tamamlanması, deprem kuşağında yer alan şehirlerimiz için yalnızca bir ihtiyaç değil, zorunluluktur. Bu kapsamda tüm ilgili bakanlıkları ve kurumları, Adıyaman halkının beklentilerine kulak vermeye, süreci hızlandırarak sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın depreme dirençli ve güvenli bir kent haline gelmesi için belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirterek, Çarşı Projesi'nde birinci etabın başlamasına bizzat katkı sunduklarını dile getirdi. Tutdere'nin projeye ilişkin yaptığı açıklama, şöyle:

"Çarşı projesinin birinci etabıyla ilgili daha önce burada bir toplantı gerçekleştirdik. O süreçte belediye meclisimizle birlikte, 'Biz çözümden yana olacağız' kararı aldık. Şu anda birinci etabın başlamış olmasında, Adıyaman Belediyesi'nin ortaya koyduğu bu tutumun ve sağladığı katkının doğrudan etkisi vardır. Kendi meydanımızı, otoparkımızı ve eski belediye hizmet binamızı tahsis ettiğimiz için proje hayata geçirilebildi. Çarşı binamızın yerini vererek bizzat birinci etaba doğrudan destek olduk, katkı verdik. Aksi takdirde bu projenin başlaması bile mümkün değildi."

Tutdere, Adıyaman'daki tüm eski yapıların yenilenmesinin, kamu yararı açısından elzem olduğunu belirterek, mülkiyet haklarına ve diğer yasal haklara saygı çerçevesinde yapılacak her türlü dönüşümün yanında olduklarını söyledi.

Başkan Tutdere sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Çarşı Projesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü etaplarının tamamlanması, deprem kuşağında yer alan şehirlerimiz için yalnızca bir ihtiyaç değil, zorunluluktur. Bu kapsamda tüm ilgili bakanlıkları ve kurumları, Adıyaman halkının beklentilerine kulak vermeye, süreci hızlandırarak sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak biz dün olduğu gibi bugün de dönüşümün, yenilenmenin ve halkın yararının yanındayız. Çarşı projesinin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü etaplarının, mülkiyet haklarına saygı esas alınarak ve esnafımızın hakları korunarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ulucami, Varlık, Mara ve Musalla mahalleleri başta olmak üzere kentin merkezinde yer alan yapı stokunun büyük bölümü ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Bu bölgelerde kentsel dönüşümün başlatılması, hem güvenli yaşam alanlarının oluşturulması hem de Adıyaman'ın ekonomik ve sosyal canlanması açısından zorunluluktur."

Çarşı Projesi ve diğer kentsel dönüşüm çalışmalarının takibini Ankara nezdinde de sürdürdüklerinin altını çizen Tutdere, "Geçtiğimiz hafta Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettim. Milletvekillerimizle birlikte tüm bakanlıklar ve genel müdürlüklerde şehrimizin sorunlarını gündeme getiriyor, çözüm yolları konusunda katkı sunuyoruz. Hem bir belediye başkanı hem de bu şehrin bir evladı olarak, Adıyaman'ın geleceği için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.