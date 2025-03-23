Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi İçin Oyunu Kullandı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için oyunu kullandı. Tüm vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaya davet eden Tutdere, "Herkes şunu bilsin ki; en büyük güç millettir, halktır. Halkın iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için oyunu kullandı. Can Düğün Salonu'nda oy verme işleminin ardından açıklama yapan Tutdere, tüm yurttaşları demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

"Bütün hemşehrilerimizi demokrasi şölenine bekliyoruz"

Tutdere, "Bugün 23 Mart 'Demokrasi Şöleni' için Adıyaman il teşkilatımızın sandıkları kurduğu Can Düğün Salonundayız. Bütün Cumhuriyet Halk Partili üyeleri ve Türkiye'de demokrasiye inanan bütün hemşehrilerimizi bugün bu demokrasi şölenine bekliyoruz" dedi.

"Halkın iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur"

Oyların sadece bir tercih değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve demokrasinin geleceği için atılmış bir adım olduğuna dikkat çeken Tutdere, şöyle devam etti:

"Bugün burada ülkemiz için, çocuklarımız için ve geleceğimiz için, hep beraber hukuka, demokrasiye sahip çıkacağız. Kullanacağımız oylarımızla birlikte ülkemizin yarınları için, hukuk adına, demokrasi adına önemli bir adımı birlikte atmış olacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu desteklerimizi sandıkta irademizi göstererek açıklayacağız. Herkes şunu bilsin ki; en büyük güç millettir, halktır. Halkın iradesi üzerinde hiçbir güç yoktur."