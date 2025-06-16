Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den AÇEV Ziyareti - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den AÇEV Ziyareti

16.06.2025 17:51
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından ailelere ve çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çeken AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki faaliyetleri yerinde inceleyen Tutdere, vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından ailelere ve çocuklara yönelik önemli çalışmalar yürüten Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Çocuk ve Aile Merkezi'ni ziyaret etti.

Tutdere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından aileler ve çocukları için çeşitli çalışmalara imza atan AÇEV'i ziyaret etti. Kentte hizmete açılan merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Tutdere, vakıf yetkilileri ve eğitmenlerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında AÇEV'in Adıyaman'daki faaliyetlerini takdirle karşıladığını belirten Tutdere, "Deprem sonrasında çok kıymetli çalışmalar yaptınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel işlerinizi takip ediyoruz, güzel işler yapıyorsunuz. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den AÇEV Ziyareti - Son Dakika

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