Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den Esnaf Odalarına Hayırlı Olsun Ziyareti

12.02.2026 09:29  Güncelleme: 10:45
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası şehirdeki yeniden inşa süreci ve esnafın beklentileri hakkında görüşmek üzere yerel esnaf odalarını ziyaret etti. Ziyaretlerde, şehirdeki altyapı çalışmaları ve sivil toplum kuruluşlarının rolü üzerinde duruldu.

(ANKARA) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, genel kurul sonrası Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Yanar ile Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerde, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa süreci, kentin altyapı ve üstyapı çalışmaları ile esnafın beklentileri ele alındı.

Kentin yeniden ayağa kalkma sürecinde sivil toplum kuruluşlarının rolüne dikkati çeken Tutdere, dayanışma ruhunun devam etmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Adıyaman düştüğü yerden kalkacak ve yolculuğuna daha güçlü devam edecektir"

"Zor bir dönemden geçtik. Ancak bugün, STK'larımızla, kamu kurumlarımızla ve hemşehrilerimizle omuz omuza vererek şehrimizin yeniden inşasını sürdürüyoruz. İnşaat sektöründeki çalışmalar, belediyemizin ve diğer kurumlarımızın yatırımlarıyla birlikte kentimiz her geçen gün daha güçlü bir görünüme kavuşuyor. Bu süreç, hepimizin bu topraklara karşı taşıdığı bir sorumluluktur. Bir vefa borcumuz var. Herkes bulunduğu konumda en iyisini yaparak bu şehrin yeniden ayağa kalkmasına katkı sunacaktır. Adıyaman düştüğü yerden kalkacak ve yolculuğuna daha güçlü devam edecektir."

Yanar: "STK'lar olarak belediyemizle uyumlu ve koordineli çalışmaya hazırız"

Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Yanar da konuşmasında, şehrin yeniden yapılanma sürecinde koordinasyonun önemine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu şehirde doğduk, büyüdük. Bu topraklara karşı bizim de bir ahde vefa borcumuz var. Altyapı ve üstyapı dönüşümünün getirdiği bazı geçici sorunlar yaşanıyor; trafik yoğunluğu, çevre yolu ihtiyacı ve sanayi alanı gereksinimi bunların başında geliyor. Kuzey ve güney kuşaklama yollarının, çevre yollarının ve planlanan sanayi alanının ivedilikle hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. STK'lar olarak belediyemizle uyumlu ve koordineli çalışmaya hazırız."

Şoförler Odası'nda ulaşım ve esnaf gündemi

Daha sonra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşım esnafımızın sorunlarını istişare ederek, ortak akılla çözüm üretmeye gayret ettik. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Deprem sonrası altyapı çalışmaları ve ağır tonajlı araçların kullanımı nedeniyle bazı yollarımızda geçici bozulmalar oluştu. Bu durumun kalıcı çözüme kavuşması için gerekli tedbirleri aldık. Ulaşım konforunu artıracak projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tutdere, ulaşım kooperatiflerinin ekonomik olarak güçlenmesine yönelik desteklerin süreceğini de ifade etti.

Şoförler Odası Başkanı Turabi Bayır da Tutdere'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yaklaşık 20 aydır şehir içi taşımacılık, servis ve taksi esnafı olarak önemli destekler gördük. Özellikle hatlardaki rekabet sorunlarının çözümü esnafımız açısından büyük bir rahatlama sağladı. Bu desteklerin devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

