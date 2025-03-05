Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Konteyner Kentte Yaşayan Kadınların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Konteyner Kentte Yaşayan Kadınların Sorunlarını Dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, K11 Konteyner Kent’te kadınların sorunlarını dinledi. Adıyaman’ın kadın dostu bir kent olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Tutdere, "Biz sizden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah konteyner kent süreci en kısa sürede sona erecek, hep birlikte kalıcı konutlara geçerek daha huzurlu ve güvenli bir yaşam süreceğiz" dedi.

05.03.2025 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, K11 Konteyner Kent'te kadınların sorunlarını dinledi. Adıyaman'ın kadın dostu bir kent olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Tutdere, "Biz sizden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah konteyner kent süreci en kısa sürede sona erecek, hep birlikte kalıcı konutlara geçerek daha huzurlu ve güvenli bir yaşam süreceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Yeni Mahalle'de bulunan K11 Konteyner Kent'te kadınların davetine katılarak sorunlarını dinledi. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan Tutdere, Adıyaman'ın kadın dostu bir kent olması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

"Biz sizden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Kadınlara teşekkür eden ve taleplerini dinleyen Başkan Tutdere, "Sizin ilginiz ve sevginiz bütün yorgunluğumuzu alıyor. Zaman zaman buraya gelerek sizlerle sohbet etmeye, dertleşmeye devam edeceğiz. Belediyemizle ilgili taleplerinizi tek tek not alıyoruz ve çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bu süreç boyunca dualarınızla ve desteğinizle hep yanımızda oldunuz. Biz de sizden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah konteyner kent süreci en kısa sürede sona erecek, hep birlikte kalıcı konutlara geçerek daha huzurlu ve güvenli bir yaşam süreceğiz. Adıyaman her geçen gün iyileşiyor, yaralarını sararak yoluna devam ediyor" dedi.

"Hep yanınızdayım, yanınızda olmaya devam edeceğim"

Kadınların ve çocukların rahat, güvenli ve huzurlu bir kentte yaşamasının öncelikli hedefleri olduğunu belirten Tutdere, Adıyaman'ı kadın dostu bir kent haline getireceklerini söyledi. Tutdere, "Kadınlar bizim için kıymetli. Çocuklarıyla, torunlarıyla huzur içinde yaşayabilecekleri bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz. Adıyaman'ı kısa sürede kadınların kendini güvende hissettiği, mutlu olduğu bir kent haline getireceğiz. Seçimden önce söz verdim, bugün de sözümün arkasındayım: Hep yanınızdayım, yanınızda olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Halkımızla düzenli olarak bir araya gelerek çalışmalarımızı paylaşacağız"

Adıyaman Belediyesi olarak şehrin yeniden inşası için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tutdere, devam eden projelerle ilgili de şu bilgileri verdi:

" Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle deprem şehitliğinde, 6 Şubat'ta yitirdiğimiz canlarımızın isimlerini sonsuza kadar yaşatacak anlamlı bir proje hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra şehrin farklı noktalarında birçok projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Halkımızla düzenli olarak bir araya gelerek çalışmalarımızı paylaşacak, sizlerden aldığımız destekle hiçbir engele takılmadan yolumuza devam edeceğiz. Hepinize bu sıcak ortamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Unutmayın, kadınlar isterse her şey olur."

Program sırasında bir genç kız, Başkan Tutdere'yi düğününe davet etti. Daveti kabul eden Tutdere, çeyizine bir hediye götüreceğini ve nikahını bizzat kendisinin kıyacağını söyledi. Toplantı sonunda K11 Konteyner Kent'te yaşayan kadınlar, taleplerini Başkan Tutdere'ye iletti. Başkan Tutdere, çözüm sürecini hızlandırmak adına ilgili birim müdürleriyle birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Adıyaman, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Konteyner Kentte Yaşayan Kadınların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:54:01. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Konteyner Kentte Yaşayan Kadınların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.