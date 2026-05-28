Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den bayramlaşma mesajı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende konuşan Tutdere, "Adıyaman Belediyesi her zaman yanınızdadır, halkımızın emrindedir" dedi.

Tutdere'nin ev sahipliğinde Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma programına siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte konukları karşılayan Tutdere, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği programda, çocuklara çeşitli bayram hediyeleri dağıtılarak yüzleri güldürüldü.

Konuşmasına tüm Adıyaman halkının Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, şunları söyledi:

"6 ŞUBAT CANLARIMIZIN ACISIYLA BURUK BİR BAYRAM YAŞIYORUZ"

"Bu bayramın özellikle şehrimizde ve ülkemizde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün canlarımız nedeniyle Adıyaman'ımızda yine buruk bir bayram yaşıyoruz. Kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Vatandaşlarımızın bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için yaklaşık iki haftadır yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Tüm ekiplerimiz sahada seferber olmuş durumda."

Kente kazandırılan yeni tesise ve yürütülen bayram mesaisine dikkati çeken Tutdere konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"BAYRAMSA TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"

"Dün sabahın erken saatlerinden itibaren, yeni hizmete aldığımız ve bölgemizin en modern tesisi olan kesimhanemizde kurban kesimleri başladı. Tüm çalışma arkadaşlarımız orada büyük bir gayret ve özveriyle görev yapıyor. Bugün ve yarın da aynı şekilde kesimhanemiz halkımızın hizmetinde olacak. Kurban ibadetini yerine getirecek olan tüm hemşehrilerimiz bu tesisimizden ve sağlanan imkanlardan faydalanabilirler. Halkımızın huzuru için emek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bayramın hayırlar getirmesini diliyorum."

"ADIYAMAN BELEDİYESİ HER ZAMAN YANINIZDA"

Şehrin normalleşmesi ve yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Tutdere, hiçbir ayrım yapmadan her vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Tutdere, "Adıyaman'ımız, belediyemizin ve çalışma arkadaşlarımızın gayretiyle hızla yaralarını sarıyor; gün geçtikçe daha da iyileşiyoruz. Kentin normalleşmesi adına attığımız adımların halkımızın hayatını kolaylaştırmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Adıyaman Belediyesi her zaman yanınızdadır, halkımızın emrindedir. Sosyal destek hizmetlerimizden altyapı yenileme çalışmalarına, sosyal ve kültürel etkinliklere kadar ciddi bir emek ortaya koyuyoruz. Enerjimizi ve gücümüzü hep sizden aldık; bundan sonra da aynı duygu, cesaret ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu mübarek günde bizlerle bir araya gelerek dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyor, hepinizin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.