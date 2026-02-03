Adıyaman'da 6 Şubat Depremleri Anma Programları İçin Hazırlıklar Tamamlandı

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programları için kapsamlı hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda ulaşım ücretsiz olacak, anma programlarına katılan vatandaşlara çeşitli ikram ve destekler sunulacak.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında vatandaşların anma programlarına sorunsuz katılımı amacıyla başlattığı kapsamlı hazırlık sürecini tamamladı. Ulaşım Hizmetleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla, şehrin dört bir yanından anma alanlarına erişim kolaylaştırılırken, sosyal dayanışma faaliyetleri de planlandı.

5 noktadan ücretsiz ring seferleri

6 Şubat gecesi saat 01.00 itibarıyla; K20 Konteyner Kent, Türkiye Petrolleri, İndere TOKİ, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Örenli TOKİ bölgelerinden kalkacak otobüsler, vatandaşları Eski Valilik, Yeni Valilik, Migros ve Dursun Çavuş kavşaklarına ulaştıracak. Ayrıca, 6 Şubat günü boyunca belediyeye ait tüm toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yeni Mezarlık ve Karapınar Mezarlığı güzergahlarında ise araçlar her yarım saatte bir sefer yapacak. Şehir içi özel kooperatifler de (Kolej, Hastane, Ziyaret, Karapınar, Karaali ve Esentepe) kendi hatlarında ücretsiz taşıma yaparak anma programına destek verecek.

15 bin kişilik sıcak çorba ikramı

Belediye, anma programına katılan vatandaşların ihtiyaçlarını da unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan planlama doğrultusunda; 15 bin Türk bayrağı ve 10 bin karanfil dağıtılacak, kış şartları göz önünde bulundurularak 2 bin atkı ve 2 bin bere vatandaşlara ulaştırılacak, sabahın ilk ışıklarıyla 15 bin kişilik sıcak çorba ikramı yapılacak, öğle saatlerinde Yeni Mezarlık ve Karapınar Mezarlığı'nda vatandaşlara etli pilav ve ayran ikramında bulunulacak.

Depremin izlerini ve toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla kent meydanında "Unutma" temalı özel alanlar oluşturuldu. Profesyonel ekipler tarafından düzenlenen bu alanlarda, 6 Şubat depremlerinin anısına fotoğraf ve röportaj çekim noktaları hazırlandı. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Ekipler; cadde, sokak ve bulvarlarda yıkama, süpürme ve genel temizlik faaliyetlerinin yanı sıra ibadethanelerde de temizlik çalışması yürütüyor.

"Tüm hemşehrilerimizi bu büyük vefada omuz omuza olmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat'ın Adıyaman için bir hafıza ve vefa günü olduğunu belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin bu zor gününde yanlarında olmak, acılarımızı birlikte göğüslemek ve yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın anma alanlarına ve mezarlıklara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ulaşım ağımızı seferber ettik. O gece ve gün boyunca ikramlarımızla, dualarımızla ve dayanışma ruhumuzla sahada olacağız. Bu toprakların acısını da umudunu da birlikte paylaşıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük vefada omuz omuza olmaya davet ediyorum" diye konuştu.