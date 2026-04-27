Adıyaman Belediyesi Digem'de Gençler Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) veri analizi, dijital pazarlama ve yapay zeka alanlarında 40 öğrenci eğitim alıyor.

Adıyaman Belediyesi bünyesindeki Dijital Gençlik Merkezi'nde eğitimler devam ediyor. Avrupa Birliği finansmanıyla; UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında gençler dijital çağın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim görüyor.

DİGEM'de toplam 40 öğrenci; veri analizi, dijital pazarlama ve yapay zeka olmak üzere üç farklı branşta eğitim alıyor. Gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimler, öğrencilerin hem kişisel gelişimlerine hem de gelecekteki mesleki hedeflerine katkı sunuyor.

Program kapsamında DİGEM'de eğitim alan gençler sınıflarında ziyaret edildi. UNDP Saha Koordinatörü Sedat Has, öğrencilerle bir araya gelerek derslerin işleyişine ilişkin bilgi aldı, gençlerin dijital dünyaya ilişkin hedeflerini dinledi.

AKEM öğrencilerinden Muhammed Baran Kaya, eğitimin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 aydır burada dersler görüyoruz. Faydalı ve güzel projeler yapıyoruz. Anahtarlıklar, telefon tutacakları yaptık, birçok çalışmamız oldu. Bu kursun bana katkısı çok fazla. Bu imkanları bizlere sunan Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ederim" dedi.

Veri analizi eğitimine katılan öğrencilerden Ahmet Fırat Erol ise "3 aylık bir eğitim sürecimiz var. Bu kursların bizlere faydası oluyor. Başta Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aldığımız eğitimler, ilerisi için kendimizi geliştirmemiz adına çok faydalı. DİGEM'lerde ya da belediyelerimizin sunduğu iş alanlarında çalışma imkanı açısından da bizlere katkı sağlıyor" diye konuştu.