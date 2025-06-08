Adıyaman Belediyesi Kurban Bayramı\'nda Yoğun Temizlik Çalışması Yürüttü

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 236 personel ve 67 araçla şehrin dört bir yanında yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca temizlik hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Arife Günü ile bayramın birinci ve ikinci gününü kapsayan üç günlük süreçte, toplam 11 bin 200 ton köpüklü ve ilaçlı suyla kurban kesim alanları ve ana arterler yıkandı. Belediye, 236 personel ve 67 araçla şehrin dört bir yanında yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

7 bin çöp konteyneri temizlendi, kurban atıkları toplandı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 ton kurban atığını düzenli olarak çöp alanına taşıdı. 20 cami avlusu titizlikle temizlenirken, 7 bin çöp konteyneri yıkanarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilaçlı dezenfeksiyona tabi tutuldu. Ayrıca 70 bin çöp poşeti vatandaşlara dağıtıldı. Kurban atıkları da dokuz kamyon ve dokuz kepçeyle toplandı.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Abdullah Dağ, "Bugün bayramın ikinci günü. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Belediyemiz, mahallemizde çöp konteynerlerini yıkayıp Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından dezenfekte ediyor. Bu sayede kötü koku ve salgın hastalıkların önüne geçilmiş oluyor. Gece gündüz demeden çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinleri ise "Biz Adıyaman Belediyesi'nden memnunuz. Mahallemizde temizlik yapıyorlar. Allah razı olsun" diye konuştu.