Adıyaman'da Yeni Kütüphane Açıldı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin iş insanı Alper Gürsoy'un destekleriyle Yeni Sanayi Mahallesi'ne kazandırdığı Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi kapılarını açtı. Kütüphanenin resmi açılışını yakında gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu eseri gençlerimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi'nin eğitime yönelik yatırımları kapsamında iş insanı Alper Gürsoy'un destekleriyle Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde inşa edilen Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, öğrencilerin rahat ve verimli bir ortamda ders çalışabilmesi için tasarlandı.

Park içerisinde doğayla iç içe bir konumda yer alan kütüphane; geniş çalışma alanları, modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla gençlere nitelikli bir çalışma ortamı sunmasının yanı sıra sosyal alanlarıyla da öğrencilerin önemli bir buluşma noktası olacak.

Gençlerin eğitim hayatına katkı sunacak projeleri önemsediklerini belirten Tutdere, ilerleyen günlerde açılışı yapılacak kütüphaneye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Adıyaman Belediyesi olarak hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un desteği ve iş birliğiyle Yeni Sanayi Mahallemizde, Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde yaptığımız kütüphanemiz sizleri bekliyor. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi'nin şehrimize, gençlerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Burası sizin eviniz, sizin çalışma alanınız. Hedeflediğiniz üniversiteye ulaşma yolunda huzurla çalışabileceğiniz bir ortam. Bu eseri gençlerimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kütüphane, Tutdere tarafından kente kazandırılan 4'üncü kütüphane olma özelliğini taşıyor.