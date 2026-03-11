Adıyaman'da Yeni Kütüphane Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Yeni Kütüphane Açıldı

11.03.2026 10:08  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi’nin iş insanı Alper Gürsoy’un destekleriyle Yeni Sanayi Mahallesi’ne kazandırdığı Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi kapılarını açtı. Kütüphanenin resmi açılışını yakında gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Bu eseri gençlerimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin iş insanı Alper Gürsoy'un destekleriyle Yeni Sanayi Mahallesi'ne kazandırdığı Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi kapılarını açtı. Kütüphanenin resmi açılışını yakında gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu eseri gençlerimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi'nin eğitime yönelik yatırımları kapsamında iş insanı Alper Gürsoy'un destekleriyle Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde inşa edilen Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi, öğrencilerin rahat ve verimli bir ortamda ders çalışabilmesi için tasarlandı.

Park içerisinde doğayla iç içe bir konumda yer alan kütüphane; geniş çalışma alanları, modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla gençlere nitelikli bir çalışma ortamı sunmasının yanı sıra sosyal alanlarıyla da öğrencilerin önemli bir buluşma noktası olacak.

Gençlerin eğitim hayatına katkı sunacak projeleri önemsediklerini belirten Tutdere, ilerleyen günlerde açılışı yapılacak kütüphaneye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Adıyaman Belediyesi olarak hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un desteği ve iş birliğiyle Yeni Sanayi Mahallemizde, Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde yaptığımız kütüphanemiz sizleri bekliyor. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi'nin şehrimize, gençlerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Burası sizin eviniz, sizin çalışma alanınız. Hedeflediğiniz üniversiteye ulaşma yolunda huzurla çalışabileceğiniz bir ortam. Bu eseri gençlerimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kütüphane, Tutdere tarafından kente kazandırılan 4'üncü kütüphane olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediyesi, Alper Gürsoy, Mehmet Sadık, Belediye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Yeni Kütüphane Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:28
Akaryakıta indirim geliyor Tarih bile belli
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:29:43. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yeni Kütüphane Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.