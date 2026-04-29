Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda Kadınların Emeği, Sergiyle Taçlandı
Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda Kadınların Emeği, Sergiyle Taçlandı

29.04.2026 10:27  Güncelleme: 10:49
Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda 4 ay süren kadın giyim kursunu tamamlayan 25 kursiyer, el emeği ürünlerini sergileyerek sertifika almaya hak kazandı.

Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (ADIMEK) Bahçecik TOKİ yerleşkesinde 4 aydır devam eden kadın giyim kursunun kapanış programı düzenlendi. ADIMEK Bahçecik TOKİ'de eğitim alan 25 kursiyer, kurs süresince hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi. Programda kursiyerler, hem üretmenin hem de mesleki beceri kazanarak sertifika almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

4 ayda farklı modellerde ürünler hazırlandı

Kadın giyim kursunda 4 ay boyunca kursiyerler; temel dikim teknikleri, model uygulamaları ve farklı ihtiyaçlara yönelik kıyafet hazırlama konularında eğitim aldı. Kursiyerler, eğitim boyunca hazırladıkları ürünleri kapanış programında sergilerken, kursu başarıyla tamamlayan kadınlar belge ve sertifika almaya da hak kazandı. Kadınların hem kendi ihtiyaçlarına yönelik üretim yapmasını hem de aile ekonomisine katkı sunabilecek mesleki beceriler kazanmasını sağlayan kurs, kadın emeğinin üretime dönüşmesine önemli katkı sundu.

Kursiyerlerden Belediye Başkanı Tutdere'ye teşekkür

Kursa katılan kadınlar, şunları söyledi:

-Nejla İdacı: "4 aydır bu kursa katılıyorum. Çok verimli bir kurs oldu. Böyle bir olanağı bizlere sunduğu için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederiz. Çok güzel bir kurs. Hanımlar evde oturup beklemesinler, böyle güzel kurslara katılsınlar."

-Feride Kaplan: "Bu kursa 4 aydan bu yana katılıyorum. Hocalarımızın verdiği destekle güzel ürünler üretiyoruz. Ev hanımıyım, bu kurs çok güzel. Kendimizi geliştirerek ileride kurs hocası olmayı düşünüyoruz. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bu kurslara gelerek kendimizi kanıtlıyoruz. Bir kadın olarak çok güzel bir duygu yaşıyoruz."

-Adile Göz Aydın: "4 ay önce kursumuz açıldı. Çok güzel şeyler öğrendik. Maddi ve manevi olarak çocuklarımıza, kendimize ve yakınlarımıza faydamız oldu. Bu kursların devamını istiyoruz. Ev hanımıyım, kursumuz güzel geçti. Buraya gelerek stres atıyoruz. Bizlere böyle imkanlar sunduğu için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

