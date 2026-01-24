Adıyaman Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Adıyaman Belediyesi'nde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

24.01.2026 17:25  Güncelleme: 20:23
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesiyle belediye personelinin maaşlarına yüzde 32 oranında artış sağlandığını açıkladı. Başkan Tutdere, çalışanların özverili çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye-İş Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlandığını ve belediye personelini kapsayan yüzde 32 oranındaki maaş artışını öngören protokolün imzalandığını açıkladı.

Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Akif Atlıhan ile bir araya gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, imza töreninde yaptığı açıklamada, kurum kültürüne ve ekip çalışmasına vurgu yaptı. Adıyaman Belediyesi'nin tüm birimleriyle büyük bir aile olduğunu ifade eden Tutdere, deprem sonrası rehabilitasyon sürecinde personelin özverili çalışmasının önemine değindi.

"Çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 32 oranında artış sağladık"

İmzalanan sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Başkan Tutdere, şöyle konuştu:

"Adıyaman Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızla birlikte halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizde depremin yaralarını sarmak adına yoğun bir mesai içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızın hakkını ve hukukunu korumayı öncelik edindik. Bugün Belediye-İş Sendikası ile kamuda çalışan 175 emekçi kardeşimizin ücretlerini ve yaşam standartlarını iyileştiren toplu iş sözleşmesini imzalamış bulunuyoruz. Yapılan görüşmeler neticesinde, çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumak adına maaşlarına yüzde 32 oranında artış sağladık. Amacımız, emekçilerimizin aileleriyle birlikte huzurlu bir yaşam sürdürmelerine katkı sunmaktır. Bu çalışmanın tüm belediye çalışanlarımıza ve Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

