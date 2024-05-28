Adıyaman Belediyesi\'ndeki kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni verdi. İsias Oteli enkazında hayatını kaybedenlerin aileleri kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Murat Aktuğralı, "Bu kararı olumlu karşılıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni verdi. Edinilen bilgiye göre, İl İdare Kurulu gerekçeli kararında, İsias Oteli binasının yapısal kusurlarının ve donatı eksikliklerinin binanın yıkımına sebebiyet vermiş olabileceğini belirterek, denetim görevinin yerine getirilmediğine; proje bilgileri ile ruhsat bilgilerinin uyuşmadığına; otele ilişkin yapı ruhsatı verilirken binanın statik projelerinin değişen kullanım durumu da dikkate alınarak ilgili tarihte yürürlükte bulunan yönetmelik koşullarına göre tekrar değerlendirilmesi gerekirken bunun yapılmadığına; mevzuata uyulmadan yapı ruhsatı verildiğine yer verdi.

4 kişi hakkında soruşturma izni

Bu bağlamda yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi'nin ilgili dönemlerdeki, ruhsat büro teknisyeni, ruhsat büro şefi, imar müdürü ve belediye başkan yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhine soruşturma izni verildi.

İsias otel enkazında 13 yaşındaki oğlu Aras'ı kaybeden Murat Aktuğralı, 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı avukat Hasan Esendağlı, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu'nun kararını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü tutacağız"

Aktuğralı, "Uzun zamandır beklediğimiz bir karardı. Bu kararı olumlu karşılıyoruz. İsias Otel'in yaratılması ve işletilmesiyle ilgili herkesin bu dava sürecinin içinde olmasını temenni ediyorduk. Bu anlamda olumlu bir aşama... Bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Ruşan Karakaya da tüm sorumluların en ağır cezayı alana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Sevdiklerimizi bizden alan herkesin peşindeyiz. Usulsüzce iş yapmanın cezasını çekecekler, başka çocukları öldüremeyecekler. Aileler olarak davamızın peşindeyiz. Ne gerekirse yapacağız. Şampiyon Meleklerimize verdiğimiz sözü tutacağız" diye konuştu.

Avukt Hasan Esendağlı ise "İsias Otel davasında hali hazırda yargılanan otel sahipleri ve fenni mesullerin yanı sıra, denetim görevini yerine getirmeyen; ruhsat koşulları oluşmamasına rağmen otel ruhsatı veren belediye yetkililerinin yargılanmasının önünün açılması, bizleri ve ailelerimizi memnun etmiştir. Bu kişilerle ilgili soruşturma ve yargı sürecini de sıkı bir şekilde takip edeceğiz" ifadesine yer verdi.