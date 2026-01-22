Adıyaman Belediyesi'nden 3 Bin 94 Aileye Sosyal Destek Ödemesi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 3 bin 94 ailenin Sosyal Destek Kart'larına toplam 6 milyon 188 bin TL'lik yeni dönem ödemesini yaptı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu destek, sadece birer ödeme değil, toplumsal dayanışmamızın bir göstergesidir" dedi.

Dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen Adıyaman Belediyesi, sosyal destek yardımları hız kesmeden sürüyor. Son yapılan yüklemelerle birlikte, bugüne kadar vatandaşlara sağlanan toplam sosyal destek tutarı 18 milyon 258 bin TL'ye ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tutdere, halkın parasını halk için harcayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "3 bin 94 hanemize ulaştırdığımız bu destekler, sadece birer ödeme değil, toplumsal dayanışmamızın bir göstergesidir. Adıyaman Belediyesi olarak hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacak, imkanlarımızı halkımız için kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Sosyal Destek Kartı uygulaması sayesinde vatandaşlar, kendilerine tanımlanan bakiyeleri ihtiyaçları doğrultusunda şeffaf bir şekilde kullanabiliyor. Bugüne kadar ödenen toplam 18 milyon 258 bin TL, şehirdeki yerel ticaretin hareketlenmesine de dolaylı olarak katkı sağlıyor.