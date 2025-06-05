Adıyaman Belediyesi'nden 948 Aileye Kurban Bayramı Desteği

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 948 ailenin sosyal destek kartlarına, kişi başı 2 bin TL yardım bakiyesi yükledi.

Adıyaman Belediyesi, Sosyal Destek Müdürlüğü'nün saha çalışmalarıyla belirlenen 948 ailenin sosyal destek kartlarına kişi başı 2 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 896 bin TL tutarında yardım bakiyesi yükledi. Anlaşmalı iş yerlerinde gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde kullanılabilen destekle, dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunulması hedeflendi.

"Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkan Abdurrahman Tutdere, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurban Bayramı öncesinde Sosyal Destek Müdürlüğümüzün saha çalışmaları sonucu tespit ettiği ve komisyonumuzun uygun bulduğu ailelerimizin kartlarına bayram desteğimizi ulaştırdık. Amacımız, bu zor ekonomik koşullarda hemşehrilerimizin bayramı biraz daha huzurlu ve rahat geçirmelerine katkı sunmak. Adıyaman Belediyesi olarak dayanışma ruhunu büyütmeye ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.