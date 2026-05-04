Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Trafik Eğitimi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik farkındalık programı düzenledi. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin de yer aldığı etkinlikte, minikler trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin de katıldığı programda, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırılması hedeflendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte minikler, güvenli trafik kurallarına ilişkin bilgilendirildi.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Etkinlikte görev alan zabıta trafik ekipleri, çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarının önemi ve araç içinde dikkat edilmesi gereken temel kuralları anlattı. Çocukların yaş gruplarına uygun, renkli ve eğitici anlatımlarla gerçekleştirilen bilgilendirmelerde minikler hem trafik kurallarını öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi. Alanda kurulan mini parkurda akülü araçlarla tur atan çocuklar, öğrendikleri trafik kurallarını uygulama imkanı buldu.

Miniklere hediye dağıtıldı

Etkinlik kapsamında stantları ziyaret eden çocuklara Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere adına çeşitli hediyeler verildi. Kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına oyuncak araba hediye edilirken; etkinliğe katılan tüm çocuklara hikaye kitapları ve boyama setleri dağıtıldı. Hediyeler çocukların mutluluğunu artırırken, programa olan ilgiyi de güçlendirdi.

"Bu tür etkinliklerle hem bilinç oluşturmayı hem de çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini amaçlıyoruz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, etkinliklere ilişkin, "Çocuklarımızın güvenli bir geleceğe adım atabilmesi için trafik kurallarını küçük yaşta öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle hem bilinç oluşturmayı hem de çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini amaçlıyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.