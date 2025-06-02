Adıyaman Belediyesi'nden İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından "Kamuda İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi" konulu bir eğitim semineri düzenlendi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan seminere, belediyenin birim müdürleri ve personel katıldı.

Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kamuda İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi" konulu eğitim semineri, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda birim müdürleri ve personelin katılımıyla yapıldı. Seminer, müfettiş Taner Eraslan'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Kurumsal işleyişte daha etkin ve şeffaf süreçlerin yürütülmesine katkı sunmayı amaçlayan seminerde; kamu kurumlarında iç kontrol sistemlerinin kurulması ve etkin şekilde işletilmesi, satın alma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumsal risklerin önceden tespit edilerek yönetilmesi gibi konular ele alındı.

Ayrıca belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik somut öneriler sunulurken, fazla kesilen paylar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

Mevzuat düzenlemeleri, içtihatlar ve vaka analizleri üzerinden yürütülen sunumda, kamu iç kontrol standartlarının belediye personeli ve yöneticileri açısından taşıdığı öneme de özel vurgu yapıldı.