Adıyaman Belediyesi'nden Kadınlara Meslek Edindirme Kursları

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi tarafından başlatılan ve Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü koordinatörlüğünde yürütülen "Altın İğne" projesi, Bahçecik Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (ADIMEK) kadınların yoğun katılımıyla devam ediyor.

"Altın İğne" projesi kapsamında Bahçecik TOKİ yerleşkesindeki ADIMEK Giyim Üretim Teknolojisi sınıfında yaklaşık dört aydır süren eğitimlerde sona yaklaşılırken, 20 kadın kursiyerin çoğu eğitim sonrası tekstil sektöründe çalışmayı hedefliyor. Hafta içi her gün dört saat eğitim alan kursiyerler, teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulamalarla da destekleniyor.

Projeye ilişkin bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çalışmanın özellikle deneyimsiz kadınların meslek edinmesine ve istihdam imkanlarına ulaşmasına katkı sağladığını kaydetti. Kurslarda düz dikiş, overlok, reçme ve biye makinelerinin kullanımı gibi temel üretim teknikleri öğretildiğini belirten yetkililer, katılımcıların tekstil fabrikalarında üretim yapabilecek yeterliliğe ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

"Kendimizi geliştirme fırsatı bulduk, başkanımıza teşekkür ederiz"

Aldıkları eğitimle istihdam olanaklarının arttığını belirten kursiyerler, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti. Kursiyerler, "Hocamız bizlere her şeyi büyük bir sabır ve özveriyle öğretiyor. Makine kullanmayı, iğne ve iplik takmayı, dikiş tekniklerini öğrendik. Kurs sonunda fabrikalarda çalışmayı düşünüyorum. Ne kadar çok öğrenirsem benim için o kadar iyi. Adıyaman Belediyesi'nin bu imkanı sağlaması bizim için büyük bir şans. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye bu kursu açtığı için çok teşekkür ederiz. Ev hanımları için çok güzel bir fırsat oldu" diye konuştu.