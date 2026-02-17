Adıyaman Belediyesi'nden Sıfır Atık Projesi: Yemek Artıkları, Can Dostlar İçin Mamaya Dönüşüyor - Son Dakika
Adıyaman Belediyesi'nden Sıfır Atık Projesi: Yemek Artıkları, Can Dostlar İçin Mamaya Dönüşüyor

17.02.2026 13:32  Güncelleme: 14:24
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sıfır atık vizyonu kapsamında yemek artıklarını işleyerek hayvan barınağındaki 800 sahipsiz can dost için mama üretmeye başladı. Proje, çevre dostu yaklaşımı ve tasarruf sağlama hedefiyle hayata geçirildi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün toplanan 800 kilogram yemek artığı, mama üretim atölyesinde işlenip fermente ediliyor. İşlem sonunda elde edilen 400 kilogram yüksek besin değerli kuru mama, 15 kilogramlık paketlere doldurularak Sitilce'deki barınakta yaşayan 800 can dostun beslenmesinde kullanılıyor.

Adıyaman Belediyesi, "sıfır atık" vizyonu kapsamında sahipsiz can dostlar için özel bir projeyi hayata geçirdi. Valilik tarafından kurulup belediyeye devredilen hayvan barınağındaki mama üretim atölyesi, modern teknolojisiyle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Projeyle hem belediye bütçesine katkı sağladıklarını hem de barınakta yaşayan can dostların beslenme sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı verimli kullanmayı öncelik edindik. Bu projeyle bir yandan israfın önüne geçiyor, diğer yandan barınağımızdaki 800 hayvanın sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz. Teknolojik cihazlarla ürettiğimiz bu mamalar sayesinde belediye bütçemizde ciddi bir tasarruf sağlarken, çevreye duyarlı bir modeli Adıyaman'a kazandırmış olduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

