Adıyaman Belediyesi\'nden Yeşil Alan Yatırımları

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, kente her iki ayda bir yeni park kazandırarak yeşil alan yatırımlarında ivme yakaladı. Son 14 ayda yapımı tamamlanan yedi park ile kent genelinde yaklaşık 20 bin metrekarelik park alanı oluşturuldu.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sümerpark, Siteler Parkı, Hayat Parkı, Karayolları Üçgen Park, Yunus Emre Parkı, Kayalık Parkı ve TOKİ Sitilce Parkı, çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına, spor sahalarından dinlenme alanlarına kadar birçok fonksiyonel özelliğiyle halkın hizmetine sunuldu.

Toplam 10 bin metrekareye yakın yeşil alanın oluşturulduğu parklar, kent estetiğine ve yaşam kalitesine önemli katkı sağladı.

Su tasarrufu: Şebeke suyu yerine sondaj

Yeni parkların sulama sistemlerinde belediyenin çevreci politikaları doğrultusunda şebeke suyu yerine sondaj kuyularından elde edilen yer altı suları kullanıldı. Günde yaklaşık 170 litre yer altı suyu ile sulama yapılması, içme suyu kaynaklarının korunmasına ve israfın önlenmesine katkı sağladı.