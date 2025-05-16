Adıyaman Belediyesi'nden YKS Hazırlığı: 265 Öğrenci için 25 Deneme Sınavı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Kültür Eğitim Merkezi (AKEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 265 öğrenci için yoğun tempolu bir deneme sınavı programı başlattı. Öğrencilerin eksiklerini tespit etmeleri ve sınav pratiği kazanmaları amacıyla 5 haftada toplam 25 deneme sınavı uygulanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "AKEM bünyesindeki YKS kurslarımızla gençlerimize hem akademik hem de sınav pratiği anlamında kapsamlı destek sunuyoruz" dedi.

Adıyaman Belediyesi Kültür Eğitim Merkezi (AKEM), YKS'ye hazırlanan 265 öğrenci için 5 haftada 25 deneme sınavı uygulayarak eksikleri tespit etmeyi ve sınav pratiği kazandırmayı amaçlayan bir program başlattı. Program kapsamında öğrencilere, 15 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 10 Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemesi yapılacak. Sınav sonuçlarına göre bireysel analizler sunularak, öğrencilerin eksik konularına yönelik özel çalışmalar yürütülecek.

"Onların geleceğini birlikte inşa etmeye devam ediyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Tutdere, gençlerin eğitimine verdikleri öneme dikkati çekerek, "AKEM bünyesindeki YKS kurslarımızla gençlerimize hem akademik hem de sınav pratiği anlamında kapsamlı destek sunuyoruz. 5 haftada toplam 25 deneme sınavı uygulayarak öğrencilerimizin zaman yönetimi becerilerini geliştirmeyi, streslerini azaltmayı ve eksiklerini daha net görmelerini hedefliyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan öğrencilerimize, onları yalnız bırakmayan öğretmenlerimize ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gençlerimize inanıyor, onların geleceğini birlikte inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve veliler, bu yoğun programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın motivasyonlarını artırdığını ve sınav öncesi hazırlık sürecine büyük katkı sağladığını belirtti.