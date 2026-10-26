Adıyaman Belediyesi okul çevrelerinde hız kesici kasis ve levha montajını sürdürüyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde hız kesici kasis ve trafik levhası montaj çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan yollarda ise trafik işaretlemeleri, yaya geçitleri ve kaldırım düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda kent genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle okul çevrelerinde yoğunlaşan ekipler, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve araç hızlarını düşürmek amacıyla belirlenen noktalara hız kesici kasisler yerleştiriyor, trafik işaret ve uyarı levhalarının montajını gerçekleştiriyor.

ASFALTI TAMAMLANAN YOLLARDA TRAFİK İŞARETLEMELERİ YENİLENİYOR

Trafik Amirliği ekipleri, okul çevrelerinin yanı sıra altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda da yol çizgisi ve yaya geçidi düzenlemeleri yapıyor. Çalışmalarla sürücülerin trafik işaretlerini daha kolay fark etmesi, yayaların güvenli geçişinin sağlanması ve trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

KALDIRIM SINIRLARI BELİRGİNLEŞTİRİLİYOR

Ekipler, kamu kurumlarının çevresinde ve kent genelindeki bulvarlarda kaldırım bordürlerini boyayarak yol ve yaya alanlarının sınırlarını belirginleştiriyor. Trafik güvenliğine katkı sunan çalışmalarla kaldırımların daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulması da hedefleniyor.

"ÇOCUKLARIMIZIN VE YAYALARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Başkan Tutdere, kent genelinde yürütülen trafik güvenliği çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Özellikle okul çevrelerinde hız kesici kasisler, trafik levhaları ve gerekli işaretlemelerle güvenlik önlemlerimizi artırıyoruz. Altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamladığımız cadde ve sokaklarda da yol çizgilerini ve yaya geçitlerini yeniliyoruz. Amacımız, kentimizin her noktasında yayalarımız ve sürücülerimiz için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturmak. Ekiplerimiz, ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek" ifadelerini kullandı.