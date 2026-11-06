Adıyaman Belediyesi organ bağışı eğitimi verdi, 32 bini aşkın kişi nakil bekliyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde, Türkiye'de 32 bini aşkın kişinin organ nakli beklediği belirtilerek bağışçı sayısının artırılmasının önemi anlatıldı.

Adıyaman Belediyesi personeline organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim verildi. Belediye meclis salonunda düzenlenen eğitim, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri İl Birim Sorumlusu Handan Hazar tarafından gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DE 32 BİNİ AŞKIN HASTA ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

Eğitimde, Türkiye genelinde 32 bini aşkın kişinin organ nakli beklediği, bu hastaların yaklaşık 700'ünü çocukların oluşturduğu belirtilerek organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekildi. Organ nakli bekleyen hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bağışçı sayısının artırılmasının önemine değinilen programda, organ bağışına ilişkin toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitim kapsamında 18 yaşını dolduran bireylerin e-Nabız sistemi üzerinden organ ve doku bağışı beyanında bulunabildiği anlatıldı. Beyin ölümü, organ bağışı ve nakil süreçlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı programda, organ bağışına yönelik dini ve toplumsal kaygılar ile güvenilirlik konusundaki soru işaretleri de ele alındı. Organ bağışının, nakil bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu olabileceği vurgulanırken, vatandaşların bağış konusunda bilinçlendirilmesinin ve doğru bilgiye ulaşmasının önemi üzerinde duruldu.

AMAÇ, ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTALARA UMUT OLMAK

Eğitimi veren Handan Hazar, organ nakli alanında Türkiye'de başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirterek sağlık sisteminin bu alandaki imkanlarına ve organ bağışında toplumsal duyarlılığın önemine dikkati çekti. Organ bekleme listelerinde bulunan hastaların yaşamını yitirmesinin önüne geçebilmek için farkındalık çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Hazar, eğitime sağladığı destek dolayısıyla Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve belediye personeline teşekkür etti.