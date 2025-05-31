Adıyaman Belediyesi Personeli ile İlkokul Öğrencilerinden Farkındalık Etkinliği

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 70 personel ve Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde birlikte temizlik yaptı.

Adıyaman Belediyesi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte belediye temizlik personeli ve öğrenciler birlikte temizlik yaptı. Eğriçay Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Şehit Mehmet Kılınç İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticileri ile Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 70 personel katıldı.

Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı etkinlikte, öğrencilere şapka, eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Öğrenciler personelle birlikte parkı temizledi, çöpleri topladı.

Öğrencilerden uyarı: "Çöplerinizi çöp kutularına atın"

Öğrencilere çevreyi temiz tutmanın öneminin vurgulandığı etkinlikte, vatandaşlara da çevre konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu. Etkinlikten memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler, çöplerin çöp kutusuna atılması konusunda çağrıda bulundu ve bu anlamlı organizasyon için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti. Etkinlik sonunda öğrencilere Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

"Çevre bilinci küçük yaşta kazanılır"

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Tutdere, "Çevre bilincinin küçük yaşta kazanılması gerektiğine inanıyoruz. Sevgili öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen temizlik etkinliği, hem farkındalık yaratmak hem de çocuklarımızda çevreye karşı sorumluluk duygusunu pekiştirmek açısından çok kıymetliydi. Daha temiz bir Adıyaman için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.