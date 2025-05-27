Adıyaman Belediyesi Yaz Döneminde Sinek ve Haşere İlaçlama Çalışmalarını Hızlandırdı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla sinek ve haşereye karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı altı ekip, kentin dört bir yanında akşam saatlerinden itibaren ilaçlama yapıyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklar, bahçeler, su birikintileri, çöp konteynerleri ve kanalizasyon hatları gibi sivrisinek ve haşerelerin yoğun üreme alanlarında ilaçlamalarını sürdürüyor. Uygulamada çevreye duyarlı, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Hasat dönemi nedeniyle yoğunluk arttı

Kırsal bölgelerde başlayan hasat sezonunun da etkisiyle haşere yoğunluğunun arttığına dikkati çeken ekipler, bu nedenle özellikle kırsala yakın yaşam alanlarında ekip ve araç sayısının artırıldığını belirtti.

Vatandaşlara çağrı: Su birikintilerine dikkat

Yaz boyunca düzenli olarak devam edecek çalışmalarda vatandaşlardan da destek bekleniyor. Özellikle su birikintilerinin oluşmaması konusunda duyarlılık çağrısı yapan belediye yetkilileri, sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.