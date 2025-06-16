Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okullarını Açıyor

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin yaz spor okulları başlıyor. Yüzme, futbol ve kız voleybolu branşlarında açılacak yaz okullarından bu yıl yaklaşık 7 bin öğrencinin faydalanması hedefleniyor.

Adıyaman Belediyesi'nin yaz spor okulları, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi ile Belediye'ye ait spor tesislerinde düzenlenecek.

Yüzme branşında 6–11 yaş grubundaki çocuklar için kız ve erkek gruplarına özel ayrı günlerde eğitim verilecek. Pazartesi günleri dışında her gün düzenlenecek kurslarda, cankurtaran sertifikalı altı eğitmen görev alacak.

Futbol kursları, 7–14 yaş arası çocuklara yönelik olarak Adıyaman Belediyesi futbol tesislerinde gerçekleştirilecek. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak antrenmanlarda, Adıyaman Belediyespor'un deneyimli antrenörleri görev alacak.

10–15 yaş grubundaki kız çocukları için açılacak voleybol kursları ise sınırlı kontenjanla gerçekleşecek. Eğitimler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

"Geleceğin yıldızlarını okullarımızdan yetiştireceğiz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Çocuklarımızı sporla buluşturmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından biridir. Bu yüzden yaz spor okullarımızı büyük bir hassasiyetle hazırladık. Çocuklarımız Yaz Spor Okulları'nda sadece spor yapmayacak, yeni arkadaşlıklar kuracak, birlikte hareket etmeyi öğrenecek ve belki de bir branşta yeteneğinizi keşfedecek. Geleceğin yıldızlarını okullarımızdan yetiştireceğiz" dedi.