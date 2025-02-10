Adıyaman Belediyesi, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

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Adıyaman Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin 450 TL'lik sınav ücretlerini karşılayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Tutdere, bu desteğin depremzede gençler için büyük anlam taşıdığını belirtti.

10.02.2025 18:12  Güncelleme: 22:15
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında aldığı kararla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin karşılanacağını duyurdu.

Adıyaman Belediyesi'nin şubat ayı Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda kabul edilen karar doğrultusunda, 450 TL'lik sınav oturum ücretlerinin Adıyaman Belediyesi tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, daha önce üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere başarı sıralamalarına göre nakdi destek sağladıklarını şimdi ise YKS'ye girecek gençlerin sınav ücretlerini karşılayarak onların yanında olduklarını vurguladı.

"Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık"

Başkan Tutdere, gençlerin eğitim yolculuğunda desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Depremzede gençlerimiz için küçük gibi görünen ancak onlar için büyük anlam taşıyan bu desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Onlara güveniyoruz, çünkü bu şehrin gelecekteki yöneticileri, meclis üyeleri onlar olacak. İnşallah hayal ettikleri fakültelere yerleşirler" dedi.

Kaynak: ANKA

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