Adıyaman Besni\'de boş konteynerlerdeki yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Adıyaman Besni'de boş konteynerlerdeki yangın 2 saatte kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Besni'de depremzedeler için kurulan ve bir süredir boş tutulan konteynerlerde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, depremzedelerin kaldığı ve bir süre önce boşaltılan konteynerlerde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı ve bir süredir boş olan konteynerlerde, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiyecilerin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte alevler kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA