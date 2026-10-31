Adıyaman Besni'de şarampole devrilen otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Adıyaman Besni'de şarampole devrilen otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Atmalı Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 1 kişi yaralandı; kurtarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilinde şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
C.Ö. idaresindeki 01 RH 281 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Atmalı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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