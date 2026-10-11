Adıyaman Besni'de Üçgöz köyündeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de Üçgöz köyündeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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Adıyaman Besni\'de Üçgöz köyündeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Üçgöz köyünde gece saatlerinde boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, boş arazide çıkan anız yangını, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Üçgöz köyünde gece saatlerinde yangın çıktı. Boş araziden yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Anız yangını, itfaiyecilerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Besni'de Üçgöz köyündeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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