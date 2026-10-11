Adıyaman Besni\'de Üçgöz köyündeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Adıyaman Besni'de Üçgöz köyündeki anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Üçgöz köyünde gece saatlerinde boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, boş arazide çıkan anız yangını, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Üçgöz köyünde gece saatlerinde yangın çıktı. Boş araziden yükselen duman ve alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Anız yangını, itfaiyecilerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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