Adıyaman Besni\'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, yaya öldü

Adıyaman Besni'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, yaya öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde yayanın öldüğü belirlendi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil, Besni Çevre Yolu Kurşunlu Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şenol Sönmez'e çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sönmez'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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