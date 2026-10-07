Adıyaman Besni'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, yaya öldü - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, yaya öldü

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Adıyaman Besni\'de yayaya çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, yaya öldü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde yayanın öldüğü belirlendi, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil, Besni Çevre Yolu Kurşunlu Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şenol Sönmez'e çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sönmez'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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