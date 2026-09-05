Adıyaman Çelikhan'da otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Harun Yumrutepe, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Harun Yumrutepe idaresindeki 33 D 6953 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Yumrutepe kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
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