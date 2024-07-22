Adıyaman\'da 10 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde piyasa değeri 4 milyon TL olan 10 kilo 700 gram skunk ile yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gölbaşı ilçe girişinde plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada, araçtaki bavul içerisinde piyasa değeri 4 milyon TL olduğu belirtilen 10 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçta bulunan S.Ş., M.D. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş., ve E.A. tutuklandı, M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.